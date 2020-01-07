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Лунин попал в сборную разочарований Ла Лиги

Лунин попал в сборную разочарований Ла Лиги
15:09 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Андрей Лунин проводит невзрачный сезон в Вальядолиде.

Авторитетный испанский портал Marca опубликовал символическую сборную разочарований первой половины сезона Ла Лиги.

В состав символической команды попал украинский вратарь Реала Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за Вальядолид. Также в списке оказались вингер Атлетико Жоау Фелиш, которого приобрели прошлым летом за 120 млн евро, и 60-миллионный форвард Реала Лука Йович.

Сборная разочарований по версии Marca:

Вратарь: Андрей Лунин (Вальядолид)

Защитники: Калеро (Севилья), Хуниор Фирпо (Барселона), Жан-Клер Тодибо (Барселона)

Полузащитники: Жоау Фелиш (Атлетико), Маркос Льоренте (Атлетико), Денис Суарес (Сельта), Маркус Лопес (Севилья)

Нападающие: Борха Иглесиас (Бетис), Лука Йович (Реал Мадрид), Люк де Йонг (Севилья)

Вальядолид не хочет возвращать Лунина Реалу

Напомним, что в текущем сезоне Лунин отыграл за Вальядолид лишь один матч - в Кубке Испании.

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ФК Реал, Футбол, ФК Вальядолид, Новости футбола, Андрей Лунин.
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