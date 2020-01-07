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Реал договорился о долгосрочном контракте с надеждой бразильского футбола

Реал договорился о долгосрочном контракте с надеждой бразильского футбола
17:04 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:"Сливочные" договорились о трансфере бразильского хавбека.

Полузащитник Фламенго Рейнир может в ближайшее время стать игроком мадридского Реала.

Как сообщает издание AS, "сливочные" договорились о трансфере юного хавбека и должны согласовать последние детали сделки. Бразилец поставит подпись под контрактом с королевским клубом сроков в шесть с половиной лет. Ожидается, что сумма трансфера составит около 30 миллионов евро.

В новом клубе 17-летний игрок должен начать выступления в молодежной команде.

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Ранее сообщалось, что Реал готов заплатить за Тима Вернера 80 миллионов евро.

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ФК Реал, Футбол, ФК Фламенго, Новости футбола, Рейнир.
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