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Неймар готов продлить контракт с ПСЖ

Неймар готов продлить контракт с ПСЖ
18:23 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Бразилец Неймар раздумывает над продлением соглашения с парижанами.

Неймар рассматривает возможность подписания нового контракта с ПСЖ, сообщает издание Le Parisien.

Бразилец некоторое время хотел покинуть парижский клуб, но теперь готов продлить соглашение. Ожидается, что в ближайшее время стороны встретятся, чтобы обсудить условия сотрудничества.

Действующий контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 12 поединков в футболке "красно-синих", отличившись девятью голами и шестью ассистами.

15-летний бразилец побил рекорд Неймара

Ранее сообщалось, что Барселона попытается подписать Неймара следующим летом.

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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