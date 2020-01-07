Определен лучший молодой игрок 2019 года в Африке

Новости спорта:Ашраф Хакими стал лучшим молодым футболистом Африки по итогам 2019 года.

Защитник мадридского "Реала" и сборной Марокко Ашраф Хакими, в настоящее время выступающий на правах аренду за дортмундскую "Боруссию", признан лучшим молодым игроком 2019 года в Африке, сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола (CAF) на странице в "Твиттере".

В борьбе за награду Хакими обошёл нигерийского вингера "Вильярреала" Самуэля Чуквуезе и нигерийского нападающего "Лилля" Виктора Осимхена.

Хакими перешёл в "Боруссию" летом 2018 года на правах аренды, рассчитанной на два года и не предусматривающей права выкупа. В нынешнем сезоне марокканец принял участие в 17 матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 2 голами и 6 результативными передачами, а также получил 3 жёлтые карточки.