Ман Сити легко обыграл МЮ в полуфинале Кубка английской лиги (Фото, Видео)

Новости спорта:Горожане оказались сильнее в манчестерском дерби.

Манчестер Сити на Олд Траффорд обыграл Манчестер Юнайтед в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

В первом тайме Горожане сделали весомую заявку на победу. На 17-й минуте встречи Бернарду Силва шикарным дальним ударом вывел гостей вперед.

На 33-й минуте Рияд Марез удвоил преимущество Ман Сити. Перед перерывом полузащитник Ман Юнайтед Андреас Перейра отметился автоголом.

Во второй половине встречи Красным дьяволам удалось сократить отставание усилиями Маркуса Рашфорда, но отыграться Ман Юнайтед не сумел.

Отметим, что украинский защитник Ман Сити Александр Зинченко оказался вне заявки команды на манчестерское дерби. На прошлой неделе украинец забил первый гол в сезоне за Горожан.

Обзор матча:

Ответный матч между Ман Сити и Ман Юнайтед пройдет 29 января. Завтра, 8 января, в другом полуфинальном противостоянии сойдутся Лестер и Астон Вилла. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.