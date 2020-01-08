Легионер Шахтера о своем будущем: Все может решиться сегодня

Новости спорта:Веллингтон Нем рассказал о желании остаться во Флуминенсе.

Хавбек «Шахтера» Веллингтон Нем рассказал о желании остаться во «Флуминенсе», за который выступал в аренде.

«Честно говоря, не знаю. Встречаюсь со своим менеджером сегодня (7 января – прим.), чтобы узнать, как обстоят дела, все может решиться 8 января. Я пока в путешествии, но мой менеджер встретится с советом директоров, чтобы решить этот вопрос.

Люблю «Флуминенсе». Все знают, что я хочу и дальше играть здесь, но не знаю о желании других сторон. Возможно, мне придется отправиться в Украину, чтобы решить некоторые бюрократические вопросы, если «Флуминенсе» не примет условия.

Но я вернусь в Бразилию. Здесь тоже возникли некоторые проблемы, которые я должен решить. Сначала мне нужно решение «Флуминенсе», – сказал Нем.

Сообщалось, что «Шахтер» намерен продать Веллингтона Нема. Его арендное соглашение истекло в конце 2019-го.

В текущем сезоне он забил 1 гол в 20 матчах.

Контракт с «Шахтером» рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает его в 1,4 млн евро.