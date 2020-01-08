Зидан назвал имя будущей звезды Реала

Новости спорта:Зинедин Зидан рассказал, кого и почему считает будущей звездой "королевского клуба".

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, кого и почему считает будущей звездой «королевского клуба». Специалиста цитирует Goal.

«У меня хорошее предчувствие по отношению к нему, несмотря на отсутствие регулярной игры. У нас очень большая команда, и остальные игроки также хотят показать себя.

Йович — очевидный вариант. Он — будущее. Он должен быть спокоен. Он учится.

Лука — это футболист, который хочет многому научиться. Он очень хорош. У него будет много голов в будущем. Мы поддержали его, и вы должны быть спокойны насчет него».

Напомним, ранее стало известно о том, что «Реал» намерен вернуть Лунина из аренды в «Вальдолиде», однако, «фиолетовые» не хотят отпускать украинского голкипера.