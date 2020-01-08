Наполи согласовал первый зимний трансфер

Новости спорта:Полузащитник Вероны Софьян Амрабат станет игроком Наполи летом.

Полузащитник Вероны Софьян Амрабат станет игроком Наполи летом, неаполитанцы согласовали контракт с игроком, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

По его информации, 23-летний марокканец пополнит команду Гаттузо, подписав контракт сроком на 4 года.

Зарплата Амрабата в первые два сезона составит 1,8 миллионов евро, а в последующие два года полузащитник будет получать на 100 тысяч больше.

Помимо этого, Наполи решил не включать пункт о выкупе игрока за 40 миллионов евро в условия соглашения.

В текущем сезоне Амрабат провел 17 матчей в составе Вероны. В данный момент Наполи находится на восьмом месте турнирной таблицы Серии А.