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Милан нашел альтернативу Тодибо

Милан нашел альтернативу Тодибо
13:21 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Итальянский клуб может подписать Андреаса Кристенсена.

Итальянский «Милан» рассматривает 23-летнего датского защитника «Челси» Андреаса Кристенсена в качестве альтернативы 19-летнему игроку «Барселоны» Жану-Клеру Тодибо.

Ранее «Милан» хотел подписать именно Тодибо, но клуб не может договориться с «Барселоной» об условиях сделки.

Кристенсен выступает за «Челси» с лета 2017-го года после перехода из менхенгладбахской «Боруссии». В текущем сезоне футболист провел за «синих» 12 матчей во всех турнирах.

Контракт Кристенсена с «Челси» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €30 миллионов.

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ФК Милан, ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Андреас Кристенсен.
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