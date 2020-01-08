Колос усилился экс-защитником Оболонь-Бровар

Новости спорта:Украинский защитник Евгений Ефремов продолжит карьеру в Колосе.

Бывший защитник Оболони-Бровар Евгений Ефремов продолжит карьеру в Колосе, сообщает footboom.com.

25-летний игрок покинул киевский клуб в конце декабря, проведя в его составе два года.

В нынешнем сезоне Ефремов сыграл в 17 матчах за Оболонь-Бровар и отличился двумя забитыми мячами.

На днях Колос покинули защитник Владислав Охрончук, полузащитники Джемаль Кизилатеш и Вячеслав Рябов, а также нападающий Владислав Нехтий.

На зимний перерыв команда Руслана Костышина ушла на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Украины.