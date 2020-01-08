Скачать
Среда, 08.01.2020
Садио Мане - лучший футболист Африки 2019 года
Садио Мане - лучший футболист Африки 2019 года
Экс-соперник Усика дал Александру совет
Экс-соперник Усика дал Александру совет
Теннисист Циципас разбил ракетку и поранил отца, за это на него накричала мать
Теннисист Циципас разбил ракетку и поранил отца, за это на него накричала мать
Киев-Баскет обыграл Вентспилс в Кубке Европы FIBA
Киев-Баскет обыграл Вентспилс в Кубке Европы FIBA

Швед отправился в Дубай

Швед отправился в Дубай
16:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта:Шотландский футбольный клуб "Селтик" отправился на подготовительный сбор в Дубай.

Вместе с партнерами по первой команде будет тренироваться и хавбек национальной сборной Украины Марьян Швед, сообщает пресс-служба УАФ.

"Швед редко появлялся на поле в первой части сезона-2019/2020. Судя по всему, Марьяну удалось преодолеть проблемы со здоровьем, которые мешали ему осенью в клубе и сборной страны", - отмечается в сообщении.

"Селтик" использует Дубай для проведения тренировочного сбора посреди сезона уже в четвертый раз подряд.

Клуб игрока сборной Украины выиграл десятый титул подряд на внутренней арене

Первый официальный поединок 2020 года команда Шведа проведет 18 января. В/16 финала Кубка Шотландии она встретится с представителем Чемпионшипа - клубом "Партик Тисл".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Селтик, Новости футбола, УАФ, Марьян Швед.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ман Сити легко обыграл МЮ в полуфинале Кубка английской лиги (Фото, Видео)
02 Миллиардер из России хочет приобрести львовские " Карпаты"
03 Месси - в топ-10 самых дорогих футболистов, Роналду - 49-й
04 Зидан назвал имя будущей звезды Реала
05 Фьюри показал, как выглядел при весе свыше 180 кг
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь