Швед отправился в Дубай

Новости спорта:Шотландский футбольный клуб "Селтик" отправился на подготовительный сбор в Дубай.

Вместе с партнерами по первой команде будет тренироваться и хавбек национальной сборной Украины Марьян Швед, сообщает пресс-служба УАФ.

"Швед редко появлялся на поле в первой части сезона-2019/2020. Судя по всему, Марьяну удалось преодолеть проблемы со здоровьем, которые мешали ему осенью в клубе и сборной страны", - отмечается в сообщении.

"Селтик" использует Дубай для проведения тренировочного сбора посреди сезона уже в четвертый раз подряд.

Первый официальный поединок 2020 года команда Шведа проведет 18 января. В/16 финала Кубка Шотландии она встретится с представителем Чемпионшипа - клубом "Партик Тисл".