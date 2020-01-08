Динамо официально подтвердило трансфер бразильца

Новости спорта:Бразильский защитник отправился на родину.

Защитник Динамо Сидклей продолжит карьеру в Коринтиансе. Об этом сообщила пресс-служба киевского клуба.

Футболист перешел в бразильский клуб на правах аренды. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 31 декабря 2020 года. Других подробностей трансфера нет.

В текущем сезоне Сидклей не сыграл ни одного матча за Динамо. Отметим, что 26-летний футболист уже выступал за Коринтианс в 2018 году на правах аренды, будучи игроком Атлетико Паранаэнсе.

Ранее сообщалось, что Сидклей согласился на значительное понижение зарплаты, чтобы покинуть Украину.