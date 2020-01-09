Барселона - Атлетико: на кого ставят букмекеры в матче Суперкубка Испании

Новости спорта:Букмекеры назвали фаворита полуфинала Суперкубка Испании между Барселоной и Атлетико.

В четверг, 9 января, Барселона и мадридский Атлетико сыграют в полуфинале Суперкубка Испании.

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение подопечным Эрнесто Вальверде.

Так, в конторе bet365 на успех Барселоны можно поставить с коэффициентом 2.00. Победа "матрасников" здесь оценивается в 3.75, а ничейный исход встречи - в 3.40.

Специалисты из betfair установили похожие котировки. Победу команды Вальверде здесь оценили в 1.95, успех Атлетико - в 3.50, а ничью - в 3.30.

Матч пройдет на стадионе Кинг Абдулла в городе Джидда (Саудовская Аравия) в 21:00 по киевскому времени.