Челси намерен подписать одноклубника Ярмоленко

Новости спорта:Одноклубник Андрея Ярмоленко может перейти в другой клуб из Лондона.

Центральный защитник Вест Хэма Исса Диоп этой зимой может сменить клубную прописку и усилить другой клуб английской Премьер-лиги.

Как сообщает Express, в услугах 23-летнего француза заинтересован Челси, который обозначил футболиста в качестве главной цели на зимнее трансферное окно.

По информации источника, "пенсионеры" готовы заплатить за Диопа 40 миллионов фунтов (около 47 миллионов евро). К центрбеку также проявляет интерес Тоттенхэм.

В текущем сезоне Исса Диоп провел 17 поединков за Вест Хэм, в которых результативными действиями не отличился и заработал шесть предупреждений.

Ранее сообщалось, что полузащитник Челси Данни Дринкуотер на правах аренды перешел в Астон Виллу.