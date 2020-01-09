Скачать
Четверг, 09.01.2020
Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)
Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)
Десять лучших кикбоксеров Украины в 2019 году
Десять лучших кикбоксеров Украины в 2019 году
Шахтер выше МЮ и Ювентуса по забитым голам за последние 10 лет
Шахтер выше МЮ и Ювентуса по забитым голам за последние 10 лет
Динамо официально подтвердило трансфер бразильца
Динамо официально подтвердило трансфер бразильца

Челси намерен подписать одноклубника Ярмоленко

Челси намерен подписать одноклубника Ярмоленко
09:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Одноклубник Андрея Ярмоленко может перейти в другой клуб из Лондона.

Центральный защитник Вест Хэма Исса Диоп этой зимой может сменить клубную прописку и усилить другой клуб английской Премьер-лиги.

Как сообщает Express, в услугах 23-летнего француза заинтересован Челси, который обозначил футболиста в качестве главной цели на зимнее трансферное окно.

По информации источника, "пенсионеры" готовы заплатить за Диопа 40 миллионов фунтов (около 47 миллионов евро). К центрбеку также проявляет интерес Тоттенхэм.

В текущем сезоне Исса Диоп провел 17 поединков за Вест Хэм, в которых результативными действиями не отличился и заработал шесть предупреждений.

Ранее сообщалось, что полузащитник Челси Данни Дринкуотер на правах аренды перешел в Астон Виллу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Челси, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Исса Диоп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рома потеряла Мхитаряна
02 Бывший игрок сборной Германии совершил каминг-аут
03 Усик: Я просто буду готовиться к бою с Джошуа
04 Состав женской сборной Украины на гонку 8 января
05 Неймар: Хотел бы поиграть вместе с Ибрагимовичем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь