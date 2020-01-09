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Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)

Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)
09:28 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В полуфинальном матче Суперкубка Испании Валенсия играла против мадридского Реала.

Футболист мадридского Реала Тони Кроос забил редкий гол с углового, поразив ворота "Валенсии" в полуфинале Суперкубка Испании. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Мадридский Реал без проблем одолел соперника со счетом 1:3 и вышел в финал турнира. За "сливочных" также забивали Иско и Лука Модрич. За Валенсию отличился Дани Парехо.

Реал стал первым финалистом Суперкубка Испании, обыграв Валенсию (Фото, Видео)

Суперкубок Испании, 1/2 финала

«Валенсия» – «Реал» 1:3

Голы: Парехо, 90+2, пен – Кроос, 15, Иско, 39, Модрич, 65

«Валенсия»: Доменек, Гарай, Гайя, Габриэл Паулиста, Васс, Коклен (Собрино, 83), Кондогбиа (Макси Гомес, 58), Парехо, Солер, Ферран Торрес, Гамейро (Черышев, 70).

«Реал» (Мадрид): Куртуа, Рамос, Карвахаль, Менди (Марсело, 71), Варан, Модрич (Хамес, 77), Иско, Каземиро, Кроос, Вальверде, Йович (Мариано Диас, 83).

Предупреждение: Каземиро (88).

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Все по теме:

ФК Валенсия, Суперкубок Испании, Тони Кроос, ФК Реал Мадрид.
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