Экс-лидер Динамо устроил массовую драку на турнире по футзалу (Видео)

Новости спорта:Тарас Михалик стал инициатором драки на Рождественском турнире по футзалу в Луцке.

Бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Тарас Михалик стал инициатором драки на Рождественском турнире по футзалу в Луцке.

36-летний уроженец Волынской области, выступая за клуб из родного города Любешов, после ряда грубых эпизодов не выдержал и набросился на соперника.

Тарас Михалик взял игрока команды соперников за голову, после чего в стычку вступили также запасные игроки команд, но серьезной драки не произошло. В итоге Михалик был удален и не сумел доиграть встречу до конца.

Ранее он выступал за киевский ЦСКА, Закарпатье, Динамо и Локомотив. В данный момент выступает за Волынь.

Отметим, что на этом же турнире играли также такие известные футболисты, как Артем Федецкий, Вячеслав Шарпар и Олег Герасимюк.