Скачать
Четверг, 09.01.2020
Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)
Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)
Десять лучших кикбоксеров Украины в 2019 году
Десять лучших кикбоксеров Украины в 2019 году
Шахтер выше МЮ и Ювентуса по забитым голам за последние 10 лет
Шахтер выше МЮ и Ювентуса по забитым голам за последние 10 лет
Динамо официально подтвердило трансфер бразильца
Динамо официально подтвердило трансфер бразильца

Экс-лидер Динамо устроил массовую драку на турнире по футзалу (Видео)

Экс-лидер Динамо устроил массовую драку на турнире по футзалу (Видео)
10:03 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Тарас Михалик стал инициатором драки на Рождественском турнире по футзалу в Луцке.

Бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Тарас Михалик стал инициатором драки на Рождественском турнире по футзалу в Луцке.

36-летний уроженец Волынской области, выступая за клуб из родного города Любешов, после ряда грубых эпизодов не выдержал и набросился на соперника.

Тарас Михалик взял игрока команды соперников за голову, после чего в стычку вступили также запасные игроки команд, но серьезной драки не произошло. В итоге Михалик был удален и не сумел доиграть встречу до конца.

Ранее он выступал за киевский ЦСКА, Закарпатье, Динамо и Локомотив. В данный момент выступает за Волынь.

Отметим, что на этом же турнире играли также такие известные футболисты, как Артем Федецкий, Вячеслав Шарпар и Олег Герасимюк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Волынь, Футбол, Тарас Михалик, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рома потеряла Мхитаряна
02 Бывший игрок сборной Германии совершил каминг-аут
03 Усик: Я просто буду готовиться к бою с Джошуа
04 Состав женской сборной Украины на гонку 8 января
05 Неймар: Хотел бы поиграть вместе с Ибрагимовичем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь