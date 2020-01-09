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Александрия присматривается к бразильскому форварду

Александрия присматривается к бразильскому форварду
10:20 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал поиск нападающего в межсезонье.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал поиск нападающего в межсезонье. По его словам, президент клуба поддерживает эту цель, а клуб находится в процессе.

«Мы все время в поиске нападающего. Самое приятное, что наш президент, который осенью полностью окунулся в жизнь команды, прекрасно видит и понимает, что для этого нужно. Он дает добро на приглашение нужных для Александрии футболистов, но это не так просто, взять и купить. Мы не хотим рисковать», — цитирует Шарана Zbirna.com.

«Вот, к примеру, есть на примете бразильский нападающий, но зарплату он хочет, на мой взгляд, завышенную, причем, контракт он рассчитывает подписать без просмотра. По информации, которая у меня есть, могу сказать, что это хороший футболист, но иностранец должен адаптироваться в коллективе, поскольку в Александрии дорожат этим понятием».

«К нам пришел Тейшерйра. И он понимает, что непросто адаптироваться. Не попадая даже в число восемнадцати парень все равно упорно работает, я вижу в нем потенциал и, что самое главное, хорошие человеческие качества».

Александрия вскоре выйдет из отпуска, после чего 14 января отправится на первый подготовительный сбор в Турции, где сыграет 5 спаррингов.

Ранее Шаран сообщил, что на сборах к Александрии должны присоединиться экс-полузащитник Зари Артем Гордиенко и защитник Торпедо-БелАЗ Богдан Мишенко.

После 18-ти туров Александрия занимает пятое место в чемпионате Украины. Команда Шарана уже обеспечила себе место в топ-6 на весеннюю часть сезона.

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Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Владимир Шаран, Новости футбола.
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