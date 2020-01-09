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Симеоне рассказал о адаптации Фелиша в Атлетико

Симеоне рассказал о адаптации Фелиша в Атлетико
12:48 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне рассказал об адаптации главной звезды мадридцев.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о полузащитнике команды Жоау Фелише.

«У каждого игрока есть свои особенности, и всем требуется разное количество времени для адаптации. Мы стараемся добиться успеха в том, чтобы у каждого из новых игроков был энтузиазм страсть, ведь помимо таланта им нужна приверженность делу. Игра становится естественной, когда ты проникаешься этим клубом.

То же самое было с Савичем и Коке, когда они только пришли в нашу команду», — приводит слова Симеоне Goal.

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Жоау Фелиш принял участие в 15 матчах испанского чемпионата в этом сезоне. Футболист отличился лишь в двух матчах и стал автором одной результативной передачи. Португалец был куплен из «Бенфики» за рекордные для испанского клуба € 126 млн.

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ФК Атлетико М, Диего Симеоне, Новости футбола, Жоау Фелиш.
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