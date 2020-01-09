Борини покинет Милан в январе: претенденты на итальянца

Новости спорта:Вингер Милана Фабио Борини принял решение о переходе в Верону.

Вингер Милана Фабио Борини принял решение о переходе в Верону, сообщает портал итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

За игрока также соревновались Дженоа и Сампдория, но сам футболист предпочел вариант с Вероной.

Ожидается, что сегодня Милан и Верона проведут заключительный этап переговоров о переходе Фабио, который подпишет с новым клубом контракт до конца нынешнего сезона.

При этом россонери могли потерять Борини бесплатно летом, когда истекает срок его действующего договора.

В нынешнем сезоне вингер принял участие только в 2 матчах Милана во всех турнирах и не отличался результативными действиями.

Верона на сегодняшний день занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А. Милан — на 12-й позиции.