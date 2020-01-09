Гармаш провел первую тренировку в Ризеспоре (Видео)

Украинский полузащитник Денис Гармаш, недавно перешедший из Динамо в аренду в Ризеспор, приступил к тренировкам с новой командой, сообщает твиттер турецкого клуба.
Сегодня игроки Ризеспора вместе с Гармашем провели тренировку накануне завтрашней игры команды в местной Суперлиге против Акхисара, в которой Денис может дебютировать за турков. Его контракт рассчитан до конца сезона.
В нынешнем сезоне 29-летний хавбек в составе Динамо сыграл в 20-ти матчах во всех турнирах, забив 1 гол и сделав результативную передачу.
Antalya Belek'te 5. Gün Sabah Antrenmanı pic.twitter.com/EolmgdVqNk— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) 9 января 2020 г.
В январе прошлого года из Динамо в Ризеспор в аренду отправился защитник Николай Морозюк, который после истечения контракта перебрался в турецкий клуб уже на полноценной основе.
В данный момент Ризеспор находится на 12-м месте турнирной таблицы чемпионата Турции, имея в своем активе 20 очков после 17-ти сыгранных туров.