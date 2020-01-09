Скачать
Четверг, 09.01.2020
Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)
Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)
В Украине впервые пройдет уникальный турнир по боксу
В Украине впервые пройдет уникальный турнир по боксу
Шахтер выше МЮ и Ювентуса по забитым голам за последние 10 лет
Шахтер выше МЮ и Ювентуса по забитым голам за последние 10 лет
Динамо официально подтвердило трансфер бразильца
Динамо официально подтвердило трансфер бразильца

Гармаш провел первую тренировку в Ризеспоре (Видео)

Гармаш провел первую тренировку в Ризеспоре (Видео)
13:50 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Украинский полузащитник Денис Гармаш провел дебютную тренировку в турецком клубе.

Украинский полузащитник Денис Гармаш, недавно перешедший из Динамо в аренду в Ризеспор, приступил к тренировкам с новой командой, сообщает твиттер турецкого клуба.

Сегодня игроки Ризеспора вместе с Гармашем провели тренировку накануне завтрашней игры команды в местной Суперлиге против Акхисара, в которой Денис может дебютировать за турков. Его контракт рассчитан до конца сезона.

В нынешнем сезоне 29-летний хавбек в составе Динамо сыграл в 20-ти матчах во всех турнирах, забив 1 гол и сделав результативную передачу.

В январе прошлого года из Динамо в Ризеспор в аренду отправился защитник Николай Морозюк, который после истечения контракта перебрался в турецкий клуб уже на полноценной основе.

В данный момент Ризеспор находится на 12-м месте турнирной таблицы чемпионата Турции, имея в своем активе 20 очков после 17-ти сыгранных туров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Денис Гармаш, Новости футбола, ФК Ризеспор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рома потеряла Мхитаряна
02 Бывший игрок сборной Германии совершил каминг-аут
03 Усик: Я просто буду готовиться к бою с Джошуа
04 Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)
05 Состав женской сборной Украины на гонку 8 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь