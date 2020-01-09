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Бенфика продала лидера атак в Эспаньол

Бенфика продала лидера атак в Эспаньол
14:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Эспаньол на своем сайте объявил о подписании нападающего Рауля Де Томаса из Бенфики.

Эспаньол на своем сайте объявил о подписании нападающего Рауля Де Томаса из Бенфики, которая сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против донецкого Шахтера.

Контракт 25-летнего испанца с каталонским клубом рассчитан до 2026 года. По информации Marca, сделка обошлась в 20 миллионов евро.

В Испании Рауль Де Томас ранее играл за кантеру Реала, Кордову, Вальядолид и Райо Вальекано.

В текущем сезоне во всех турнирах за Бенфику Рауль Де Томас провел 17 поединков, забив 3 гола и сделав результативную передачу.

В данный момент Эспаньол находится на последнем месте турнирной таблицы Ла Лиги, имея лишь 11 очков в активе.

Эспаньол в следующем туре Примеры встретится 19 января против Вильярреала.

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Футбол, ФК Эспаньол, Примера, Новости футбола, Рауль Де Томас.
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