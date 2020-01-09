Бенфика продала лидера атак в Эспаньол

Эспаньол на своем сайте объявил о подписании нападающего Рауля Де Томаса из Бенфики, которая сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против донецкого Шахтера.
Контракт 25-летнего испанца с каталонским клубом рассчитан до 2026 года. По информации Marca, сделка обошлась в 20 миллионов евро.
В Испании Рауль Де Томас ранее играл за кантеру Реала, Кордову, Вальядолид и Райо Вальекано.
@RaulDeTomas9's first training!— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) 9 января 2020 г.
Sponsored by @AstonDealers #Volem | #EspanyoldeBarcelona | #RCDE | #RDTPerico pic.twitter.com/orKbelnimY
В текущем сезоне во всех турнирах за Бенфику Рауль Де Томас провел 17 поединков, забив 3 гола и сделав результативную передачу.
В данный момент Эспаньол находится на последнем месте турнирной таблицы Ла Лиги, имея лишь 11 очков в активе.
Эспаньол в следующем туре Примеры встретится 19 января против Вильярреала.