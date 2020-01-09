Скачать
Четверг, 09.01.2020
Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)
Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)
В Украине впервые пройдет уникальный турнир по боксу
В Украине впервые пройдет уникальный турнир по боксу
Шахтер выше МЮ и Ювентуса по забитым голам за последние 10 лет
Шахтер выше МЮ и Ювентуса по забитым голам за последние 10 лет
Динамо официально подтвердило трансфер бразильца
Динамо официально подтвердило трансфер бразильца

Алекс Фергюсон был опустошен игрой МЮ в матче с МС

Алекс Фергюсон был опустошен игрой МЮ в матче с МС
15:31 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Алекс Фергюсон был настолько опустошен "Юнайтед" в игре с "горожанами", что в перерыве матча отправился в свой кабинет в одиночестве с бокалом красного вина.

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон очень болезненно отреагировал на поражение клуба в матче Кубка английской лиги от "Манчестер Сити" (1:3). Об этом сообщает Metro со ссылкой на Daily Record.

Сэр Алекс Фергюсон был настолько опустошён "Юнайтед" в игре с "горожанами", что в перерыве матча отправился в свой кабинет в одиночестве с бокалом красного вина. Шотландец был на грани срыва после игры манкунианцев, но клуб избежал крупного поражения, так как матч закончился со счётом 1:3. Сообщается, что специалист не хотел никого видеть и из представителей "Манчестер Сити" и был полон решимости уйти в другое место, в то время как исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд просто держался руками за голову.

Отмечается, что Вудворд по-прежнему хочет, чтобы нынешний главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер добился успеха с клубом. Он знает, что победа в каких-то турнирах ослабила бы давление и оправдала бы его веру руководства в норвежца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Алекс Фергюсон, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рома потеряла Мхитаряна
02 Бывший игрок сборной Германии совершил каминг-аут
03 Усик: Я просто буду готовиться к бою с Джошуа
04 Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)
05 Нельзя так с легендой: как Фергюсон отреагировал на поражение МЮ в дерби
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь