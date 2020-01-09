Джеррард: Постоянно думаю о своем падении

Новости спорта:Стивен Джеррард вспомнил один из самых неудачных моментов в своей карьере.

Бывший капитан "Ливерпуля", а ныне главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард рассказал о переживаниях из-за своего падения в матче английской Премьер-лиги с "Челси" (0:2) в сезоне-2013/2014.

"Я думаю о том падении постоянно. Триумф "Ливерпуля" в АПЛ помог бы мне. Когда я провожу полноценный анализ, то понимаю, что причиной упущенного чемпионства было не только моё падение, но часть меня по-прежнему считает иначе.

Когда в прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, я смотрел на болельщиков и думал: "Они снова счастливы". Это заставило меня почувствовать себя лучше. После финала с "Реалом" годом ранее мне приходилось видеть, что они опять расстроены, но последующая победа стала для меня моментом исцеления. Чемпионство "Ливерпуля" определённо сыграло бы свою роль", — цитирует Джеррарда Goal.com со ссылкой на подкаст Джейми Каррагера.