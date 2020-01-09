Бенито присоединится к Динамо в Турции

Новости спорта:Нигерийский хавбек Бенито вскоре станет игроком "Динамо".

Нигерийский полузащитник Бенито подтвердил информацию о том, что в ближайшее время он станет игроком "Динамо":

"Я подписал соглашение с "Динамо". Я просто жду, когда мой паспорт будет готов, чтобы я мог поехать в Россию, а затем получить украинскую визу. После этого я пройду медосмотр и присоединюсь к команде в Турции для подготовки к возобновлению чемпионата

Я получаю много сообщений в социальных сетях от фанатов "Галатасарая". Складывается впечатление, что они заинтересованы в том, чтобы я перешел в турецкий чемпионат. Некоторые люди даже присылали мне фотографии и видео из "Галатасарая", но я не знаю об этом много".