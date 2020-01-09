Вингер Динамо: Украинский футбол на подъеме

Новости спорта:Уругваец Карлос де Пена был признан лучшим футболистом киевского "Динамо" по итогам прошлого года.

Полузащитник считает, что украинский футбол находится на подьеме, сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

"В Украине преобладает силовой стиль, но при этом есть немало техничных игроков. Несомненно, украинский футбол на подъеме, о чем свидетельствует титул чемпионов мира U20, завоеванный юношеской сборной в прошлом году, и выход национальной команды в финальную часть Евро-2020", - заявил уругваец.

27-летний де Пена выступает в "Динамо" с апреля 2019 года. Он провел за украинский клуб 24 матча и забил 6 мячей.