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Игрок Шахтера Коваленко: Для нас любой матч - вызов

Игрок Шахтера Коваленко: Для нас любой матч - вызов
16:52 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Хавбек "горняков" прокомментировал начало тренировочного процесса.

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко рассказал о планах и целях донецкой команды на вторую половину сезона.

"Первые десять дней просто отдыхал, а затем начал заниматься в зале и добавил регулярные пробежки. Сейчас с ребятами из Шахтера по утрам играем в футбол. Уже очень хочется вернуться к тренировкам и матчам. Мы должны хорошо подготовиться к старту второй части сезона.

"Планку я ставлю самую высокую, и каждый футболист Шахтера, уверен, делает так же. Для нас любой матч – вызов. Мы всегда хотим побеждать. Такой план и на этот год – бороться и выигрывать".

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"Главные события в 2019 году? Победы Шахтера в Кубке и чемпионате Украины, выход сборной на Евро-2020", — сказал Коваленко официальному сайту клуба.

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ФК Шахтер, Футбол, Виктор Коваленко, Новости футбола.
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