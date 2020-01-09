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Зинченко возглавил список самых дорогих украинских футболистов

Зинченко возглавил список самых дорогих украинских футболистов
20:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Александр Зинченко превзошел по стоимости остальных украинских игроков.

Футбольный портал Transfermarkt обновил стоимость украинских футболистов.

Список возглавил игрок Манчестер Сити Александр Зинченко, которого оценили в 30 миллионов евро. За ним последовал вингер Динамо Виктор Цыганков, стоимостью в 20 миллионов. На третьем месте оказался игрок Вест Хэма Андрей Ярмоленко - 15 миллионов.

Полузащитника Аталанты Руслана Малиновского оценили в 14 миллионов, а нападающий Гента Роман Яремчук подорожал в два раза и вместо 6,5 миллионов теперь стоит 12.

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Стоимость вингера Шахтера Евгения Коноплянки составила 6 миллионов.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко.
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