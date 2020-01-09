Зинченко возглавил список самых дорогих украинских футболистов

Новости спорта:Александр Зинченко превзошел по стоимости остальных украинских игроков.

Футбольный портал Transfermarkt обновил стоимость украинских футболистов.

Список возглавил игрок Манчестер Сити Александр Зинченко, которого оценили в 30 миллионов евро. За ним последовал вингер Динамо Виктор Цыганков, стоимостью в 20 миллионов. На третьем месте оказался игрок Вест Хэма Андрей Ярмоленко - 15 миллионов.

Полузащитника Аталанты Руслана Малиновского оценили в 14 миллионов, а нападающий Гента Роман Яремчук подорожал в два раза и вместо 6,5 миллионов теперь стоит 12.

Стоимость вингера Шахтера Евгения Коноплянки составила 6 миллионов.