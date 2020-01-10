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Пятница, 10.01.2020
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"Мы доминировали": Вальверде назвал причины поражения Барселоны в Суперкубке

"Мы доминировали": Вальверде назвал причины поражения Барселоны в Суперкубке
07:34 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение Барселоны от Атлетико.

В четверг, 9 мая, Барселона и Атлетико играли в полуфинале Суперкубка Испании, который проходил в Джидде (Саудовская Аравия).

Атлетико вырвал победу у каталонцев со счетом 3:2 и вышел в финал турнира, где встретится с мадридским Реалом.

О поражении Барселоны высказался главный тренер Эрнесто Вальверде.

 

Отмененные VAR голы, пенальти: Атлетико выбил Барселону из Суперкубка Испании
Отмененные VAR голы, пенальти: Атлетико выбил Барселону из Суперкубка ИспанииЧитать полностью

"Безусловно, мы в этом матче доминировали. Казалось, победа уже была у нас в руках.

Беда пришла к нам, когда мы не знали, как замедлить игру. У Атлетико были быстрые игроки, которые удивили нас. Не думаю, что это было закономерно. Это лишь два эпизода, которые нам дорого стоили.

Это большой успех для соперника, Атлетико - отличная команда. В некоторых ситуациях они нас поразили и причинили боль.

Возможная отставка? Тренеры всегда двигаются идеей работы. В футболе всегда есть нестабильность, когда ты проигрываешь. Но я делаю свое дело - тренирую команду", - цитирует тренера As.com.

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ФК Барселона, ФК Атлетико М, Футбол, Суперкубок Испании, Новости футбола.
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