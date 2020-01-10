Голепад: как Барселона и Атлетико в Саудовской Аравии зажигали (Видео)

В четверг, 9 января, Барселона и Атлетико провели полуфинальный матч Суперкубка Испании.
"Матрасники" вырвали победу у каталонцев и в финале встретятся с мадридским Реалом.
Смотри видео голов и обзор матча Барселона - Атлетико:
Барселона — Атлетико 2:3
Голы: Месси, 51, Гризманн, 62 — Коке, 46, Мората, 81 (с пенальти), Корреа, 86
Барселона: Нето — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Видаль, Бускетс (Ракитич, 86), де Йонг (Фати, 88) — Месси, Суарес, Гризманн
Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Савич, Лоди (Витоло, 67) — Корреа, Эррера (Коке, 46 (Льоренте, 72)), Партей, Сауль — Фелиш, Мората.