Голепад: как Барселона и Атлетико в Саудовской Аравии зажигали (Видео)

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Пятница, 10.01.2020
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08:13 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Атлетико обыграл Барселону в 1/2 финала Суперкубка Испании.

В четверг, 9 января, Барселона и Атлетико провели полуфинальный матч Суперкубка Испании.

"Матрасники" вырвали победу у каталонцев и в финале встретятся с мадридским Реалом.

Смотри видео голов и обзор матча Барселона - Атлетико:

Барселона — Атлетико 2:3

Голы: Месси, 51, Гризманн, 62 — Коке, 46, Мората, 81 (с пенальти), Корреа, 86

Барселона: Нето — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Видаль, Бускетс (Ракитич, 86), де Йонг (Фати, 88) — Месси, Суарес, Гризманн

Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Савич, Лоди (Витоло, 67) — Корреа, Эррера (Коке, 46 (Льоренте, 72)), Партей, Сауль — Фелиш, Мората.

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ФК Барселона, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола.
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