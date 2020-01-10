Пушка: Соболь забил невероятный гол за Брюгге (Видео)

В четверг, 9 января, Брюгге провел товарищеский матч с ПСВ. Когда счет в поединке был 1:1 украинец Эдуард Соболь на 73-й минуте забил в ворота ПСВ дальним ударом, удвоив преимущество своей команды и обеспечив победу в спарринге.