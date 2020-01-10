Милан намерен перехватить защитника у Лестера

Новости спорта:Милан рассматривает вариант с подписанием защитника Севильи Симона Кьяера.

Милан рассматривает вариант с подписанием защитника Севильи Симона Кьяера, сообщает gianlucadimarzio.com.

В ближайшее время россонери отправят Маттиа Кальдару в полуторагодичную аренду в Аталанту, поэтому руководство клуба собирается укрепить линию обороны.

Интересно, что Кьяер первую половину сезона провел именно в Аталанте. За полгода датчанин сыграл в 6 матчах за нерадзурри.

Нынешней зимой Милан уже подписал до конца сезона Златана Ибрагимович, который вернулся на Сан-Сиро спустя 7,5 лет.

После 12 туров Милан занимает 12-е место в Серии А. Завтра россонери сыграют с Кальяри на выезде.