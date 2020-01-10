Жиру согласовал контракт с Интером: условия

Новости спорта:Интер согласовал с нападающим Челси Оливье Жиру контракт на 2,5 года.

Интер согласовал с нападающим Челси Оливье Жиру контракт на 2,5 года, информирует gianlucadimarzio.com.

Теперь нерадзурри предстоит договориться с лондонцами о сумме трансфера. Интер готов заплатить 4-5 миллионов евро, в то время как Челси настаивает на 8-10 миллионах.

В свою очередь, Жиру настроен на переезд в Италию, так как хочет снова поработать с Антонио Конте, под руководством которого француз недолгое время поиграл в Челси.

В нынешнем сезоне 33-летний Жиру не может похвастаться большим количеством игровой практики. На счету форварда лишь 7 матчей за Синих при одном забитом мяче.

После 18 туров Интер лидирует в чемпионате Италии, опережая Ювентус по дополнительным показателям. Завтра команда Конте сыграет с Аталантой.