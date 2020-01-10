Экс-форвард сборной Украины Будковский рассказал о переходе в Десну

Новости спорта:Экс-футболист сборной Украины Филипп Будковский рассказал, почему решил сменить клуб в УПЛ.

Нападающий Десны Филипп Будковский в интервью zbirna.com рассказал о причинах ухода из Зари. Форвард признался, что не сумел оправдать ожидания тренерского штаба луганчан.

— Филипп, сменить клуб было твоим решением?

— В какой-то мере. Я хотел доказать, что могу приносить пользу Заре, но в отпуске мне сказали, что не берут на сборы, поэтому смысла оставаться в Заре я не видел.

— Почему при Викторе Скрипнике у тебя не заладилось в Заре?

— Наверное, не оправдал ожиданий тренера. Не получилось реализовать весь свой потенциал. Хотя наставник давал мне шанс.

— Общался со Скрипником?

— Да, за неделю до окончания осенней части сезона тренер заверил меня, что продолжаем работать. Но, видимо, потом это было совместное с клубом решение.

Будковский перешел из Зари в Десну в начале недели, подписав полноценный контракт с черниговцами. В первой части сезона 27-летний нападающий забил всего один мяч в 14 матчах за команду Виктора Скрипника.

Десна занимает четвертое место в чемпионате Украины. От идущего на втором месте Динамо команда Александра Рябоконя отстает на три очка.