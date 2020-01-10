Барселона проявляет интерес к защитнику Лейпцига

Барселона заинтересована в подписании защитника Лейпцига Дайо Упамекано, передает Sport. Отмечается, что каталонцы попытаются заполучить француза уже в январе.
Конкуренцию Блаугранас в борьбе за 21-летнего защитника готов составить Арсенал.
Руководство Барселоны рассматривает Упамекано в качестве замены Самюэлю Умтити, который может покинуть клуб в ближайшем будущем.
В нынешнем сезоне Упамекано сыграл в 18 матчах за Лейпциг, отличившись двумя результативными передачами.
Вчера Барселона проиграла Атлетико в полуфинале Суперкубка Испании (2:3). В Примере каталонцы сыграют с Гранадой 19 января.