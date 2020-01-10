Милевский устроил свое шоу с гостями (Видео)

Новости спорта:Бывший форвард Динамо – о своем партнере по клубу.

Экс-нападающий бело-синих и сборной Украины Артем Милевский рассказал о периоде в киевском клубе, когда Александр Алиев ездил с охраной и в заведения входил с автоматом.

«Алиев раз приехал на базу, охранник открывает двери, тут Сан Саныч приехал потренироваться. Второй идет – двери открывает-закрывает. Третий пошел смотреть территорию.

Это треш. Мы тренируемся, а охранники там, где у нас телевизор был, все между собой «шу-шу». Смотрят, как тренировка проходит, чтобы не дай Бог не сняли его, — рассказал Милевский в премьерном выпуске Миля шоу на своем YouTube-канале.

«А как с «калашом» ты бегал по Арене? Пацаны на колени падали: «Не стреляйте! Саныч, не стреляй».