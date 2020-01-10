Фанат нагло схватил Месси после матча с Атлетико (Фото)

Новости спорта:Фанат подбежал к лидеру каталонцев Лионелю Месси и схватил его двумя руками.

Барселона провела полуфинальный матч Суперкубка Испании против Атлетико.

Каталонцы не смогли удержать ничью и проиграли "матрасникам", пропустив их в финал, где соперником станет Реал Мадрид.

Как только матч закончился и игроки еще не успели уйти в подтрибунное помещение, на поле выбежал болельщик. Фанат подбежал к лидеру каталонцев Лионелю Месси и схватил его двумя руками. Сначала футболисту помог кто-то из персонала Атлетико, а затем за работу взялась служба безопасности.

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