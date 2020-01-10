Форвард Эвертона сменит команду в АПЛ

Новости спорта:Дженк Тосун проходит медобследование перед арендой в Кристал Пэлас.

Нападающий Эвертона Дженк Тосун проходит медобследование перед арендой в Кристал Пэлас, сообщает Sky Sports.

Турецкий легионер Ирисок переберется в Лондон ради игровой практики, которую не получает на Гудисоне в преддверии чемпионата Европы.

При этом 28-летний форвард предположительно не хочет возвращаться в турецкий чемпионат и предпочитает остаться в Англии.

В нынешнем сезоне Тосун забил единственный гол и отдал 3 результативных передачи в 8 матчах во всех турнирах.

Кристал Пэлас на сегодняшний день занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Эвертон — 11-й.