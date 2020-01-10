Рафаилов рассказал о трансферных целях Зари

Новости спорта:Сергей Рафаилов рассказал о кадровой ситуации в команде.

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал о кадровой ситуации в команде.

По его словам, в скором времени к луганчанам присоединятся три новых футболиста, но не исключено, что с кем-то этой зимой предстоит расстаться.

«Поговорим о реальных футболистах, которые нас пополнят. Уже на сбор в Запорожье приедут три игрока. Пока что назову только их национальности», — приводит слова Рафаилова официальный сайт Зари.

«Первый из них бразилец, второй латвиец, который долгое время играл за пределами Латвии и является воспитанником одного из немецких клубов. Третий — камерунец, который долгое время играл в Португалии. Этого камерунца мы хотели пригласить ещё летом, но не смогли договориться. Сейчас все нюансы улажены. Есть некоторые проблемы по документам, но я думаю, что мы со всем справимся».

«Эти три футболиста после согласования некоторых нюансов очень близки к подписанию контрактов с нами. Они пройдут здесь медосбледование, потренируются вместе с командой и отсюда улетят с Зарей в Турцию. Качества этих футболистов изучены главным тренером, и он хотел бы их видеть в Заре».

«В Турцию приедут еще несколько футболистов. По количеству пока что не скажу точно. Но наши возможности не безграничны. Мы планируем и обсуждаем с тренером, что кого-то нужно отпустить».

«Допустим, на этой позиции у нас играет такой вот футболист, но в силу различных причин мы должны его отпустить. То ли получить деньги за него, то ли отпустить свободным агентом, то ли он закончит играть в силу возраста. Но мы должны планировать это заранее. И так же понимать, кто нам нужен. Понимать это заранее».

В последнее время появлялась информация об интересе Зари к полузащитнику сборной Люксембурга Крису Филиппсу и болгарскому вингеру Дениславу Александрову.

Рафаилов уже подтвердил, что бразильский нападающий Рафаэль Ратао продолжит карьеру в Словане, а несколько молодых игроков отправятся в аренду.

В декабре из Зари вернулся в Динамо игравший полгода на правах аренды нападающий Назарий Русин.

Команда Виктора Скрипника занимает третье место в украинской Премьер-лиге, отставая от Динамо на два очка.