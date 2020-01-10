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Заря близка к подписанию трех легионеров

Заря близка к подписанию трех легионеров
16:47 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:На медосмотр в команду приедут бразилец, латвиец и камерунец.

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал о трансферных планах клуба на январь.

"Уже на сбор в Запорожье приедут три игрока. Пока что назову только их национальности. Первый из них бразилец, второй латвиец, который долгое время играл за пределами Латвии и является воспитанником одного из немецких клубов и третий камерунец, который долгое время играл в Португалии.

Этого камерунца мы хотели пригласить ещё летом, но не смогли договориться. Сейчас все нюансы улажены. Есть некоторые проблемы по документам, но я думаю, что мы со всем справимся.

Эти три футболиста после согласования некоторых нюансов очень близки к подписанию контрактов с нами. Они пройдут здесь медосбледование, потренируются вместе с командой и отсюда улетят с Зарей в Турцию.

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В Турцию приедут еще несколько футболистов. По количеству пока что не скажу точно. Но наши возможности не безграничны. Мы планируем и обсуждаем с тренером, что кого-то нужно отпустить. Можно пригласить и 100 человек. Агентам, главное, чем больше продашь, тем больше денег получишь. Поверьте, желающих много. Мы не безразмерная команда.

Если брать этих трех футболистов и учитывать тех, кто приедет в Турцию, то оттуда возьмем максимум, одного-двух человек. Должно уйти больше футболистов от нас сейчас, чем придет. Таким образом, наши приобретения составят 4-5 человек", – сказал Рафаилов.

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ФК Заря, Футбол, Сергей Рафаилов, Новости футбола.
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