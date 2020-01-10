Вальядолид согласился вернуть Лунина в Реал

Новости спорта:Украинский вратарь Андрей Лунин в январе все же сменит клуб.

Вратарь Вальядолида Андрей Лунин близок к возвращению в Реал, сообщает Marca.

Отмечается, что Вальядолид планирует вернуть из аренды своего голкипера Хосе Антонио Каро, выступавшего за Понферрадину, и поэтому не намерен больше удерживать Лунина.

Реал хочет вернуть Лунина из аренды, потому что украинский вратарь не получает игровой практики в Вальядолиде: за полгода он провел всего один матч.

При этом ранее Вальядолид отказывался досрочно возвращать Лунина из аренды.

Лунин может перейти в аренду в Овьедо или в Альмерию.

Андрей Лунин