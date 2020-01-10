Моуринью верит в победу Тоттенхэма над Ливерпулем

Новости спорта:Жозе Моуринью верит, что "Тоттенхэм" обыграет "Ливерпуль" в завтрашнем матче.

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью дал комментарий в преддверии матча 22-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем".

"Когда я работал на Sky Sports, я сказал, что "Ливерпуль" станет чемпионом. Это было три месяца назад. Не удивлён, что они сейчас находятся в такой ситуации. "Ливерпуль" — лучшая команда АПЛ.

Предстоящий матч — большой вызов для "Тоттенхэма". Мы бы предпочли сыграть с ними со всеми футболистами, но что есть, то есть.

Знаем, насколько хорош "Ливерпуль". Возможно, в этом зале есть только два человека, которые верят, что мы можем их обыграть. Мы верим! Если не веришь, убирайся прочь!" — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Матч "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" состоится завтра, 11 января, в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", начало — в 19:30 по киевском времени.