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Моуринью верит в победу Тоттенхэма над Ливерпулем

Моуринью верит в победу Тоттенхэма над Ливерпулем
20:15 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Жозе Моуринью верит, что "Тоттенхэм" обыграет "Ливерпуль" в завтрашнем матче.

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью дал комментарий в преддверии матча 22-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем".

"Когда я работал на Sky Sports, я сказал, что "Ливерпуль" станет чемпионом. Это было три месяца назад. Не удивлён, что они сейчас находятся в такой ситуации. "Ливерпуль" — лучшая команда АПЛ.

Предстоящий матч — большой вызов для "Тоттенхэма". Мы бы предпочли сыграть с ними со всеми футболистами, но что есть, то есть.

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Знаем, насколько хорош "Ливерпуль". Возможно, в этом зале есть только два человека, которые верят, что мы можем их обыграть. Мы верим! Если не веришь, убирайся прочь!" — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Матч "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" состоится завтра, 11 января, в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", начало — в 19:30 по киевском времени.

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