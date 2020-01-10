Бойко: В Турции любят таких игроков, как Гармаш

Новости спорта:Вратарь "Динамо" Денис Бойко высказался о переходе Дениса Гармаша в "Ризеспор"

Голкипер "Динамо" Денис Бойко поделился своим мнением по поводу аренды Дениса Гармаша в "Ризеспор":

"Он уже довольно опытный парень. Думаю, для него не составит сложности адаптация в чемпионате Турции. Он импульсивный парень, у него есть характер.

Там любят таких футболистов — игроков, которые максимально выкладываются на футбольном поле, с эмоциями и огромным желанием. Думаю, он прекрасно вольется в коллектив, тем более там есть Коля Морозюк, который ему поможет.

Желаю ему удачи, успехов в этой команде и побыстрее вернуться, потому что нам он тоже нужен. Надеюсь, он вернется в "Динамо" и еще поможет нашей команде".

Сегодня Гармаш дебютировал за "Ризеспор".