Скачать
Пятница, 10.01.2020
Определились все полуфиналисты ATP Cup 2020
Определились все полуфиналисты ATP Cup 2020
Летом Барселона получит нового тренера
Летом Барселона получит нового тренера
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 10.01.20
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 10.01.20
Участницы чемпионских боев в Атлантик-Сити успешно прошли взвешивание (Видео)
Участницы чемпионских боев в Атлантик-Сити успешно прошли взвешивание (Видео)

Бойко: В Турции любят таких игроков, как Гармаш

Бойко: В Турции любят таких игроков, как Гармаш
20:22 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Вратарь "Динамо" Денис Бойко высказался о переходе Дениса Гармаша в "Ризеспор"

Голкипер "Динамо" Денис Бойко поделился своим мнением по поводу аренды Дениса Гармаша в "Ризеспор":

"Он уже довольно опытный парень. Думаю, для него не составит сложности адаптация в чемпионате Турции. Он импульсивный парень, у него есть характер.

Там любят таких футболистов — игроков, которые максимально выкладываются на футбольном поле, с эмоциями и огромным желанием. Думаю, он прекрасно вольется в коллектив, тем более там есть Коля Морозюк, который ему поможет.

Динамо интересуется бывшим вингером Зари

Желаю ему удачи, успехов в этой команде и побыстрее вернуться, потому что нам он тоже нужен. Надеюсь, он вернется в "Динамо" и еще поможет нашей команде".

Сегодня Гармаш дебютировал за "Ризеспор".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Денис Гармаш, Новости футбола, Денис Бойко, ФК Ризеспор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отмененные VAR голы, пенальти: Атлетико выбил Барселону из Суперкубка Испании
02 Ломаченко оскандалился, опубликовав видео с российским спецназом (Видео)
03 Известный футболист обвиняется в изнасиловании
04 Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 10.01.20
05 Будущий чемпион: Усик провел тренировку с сыном (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь