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Интер близок к подписанию нападающего Челси

Интер близок к подписанию нападающего Челси
08:23 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Оливье Жиру хочет уйти из лондонского клуба.

Нападающий Челси Оливье Жиру недоволен количеством игровой практики, поэтому хочет сменить клубную прописку, чтобы не пропустить предстоящий чемпионат Европы.

Как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, Интер близок к подписанию 33-летнего француза, однако договориться с "пенсионерами" о сумме выкупа футболиста пока не получилось.

Челси планирует продать Жиру за 8 миллионов евро, тогда как миланский клуб предложил на один миллион меньше. Несмотря на это, будущий контракт с форвардом уже согласован, поэтому его трансфер может состояться в ближайшее время.

Интер и Челси охотятся на лидера Наполи

В текущем сезоне Жиру провел за Челси семь поединков во всех турнирах, в которых он3л один гол.

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ФК Интер (Милан), ФК Челси, Футбол, Оливье Жиру, Новости футбола.
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