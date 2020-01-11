Скачать
Суббота, 11.01.2020
Украина проиграла Северной Македонии на последней секунде
Украина проиграла Северной Македонии на последней секунде
На днях Тайсон Фьюри встретится с Деонтеем Уайлдером
На днях Тайсон Фьюри встретится с Деонтеем Уайлдером
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 10.01.20
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 10.01.20
Сауль Альварес узнал имя следующего соперника
Сауль Альварес узнал имя следующего соперника

Барселона предложила Хави должность главного тренера: подробности контракта

Барселона предложила Хави должность главного тренера: подробности контракта
08:36 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Бывший полузащитник Барселоны Хави может возглавить первую команду клуба.

Как сообщает испанское издание AS, спортивный директор Барселоны Эрик Абидаль и генеральный директор Оскар Грау после поражения от Атлетико в рамках полуфинала Суперкубка Испании отправились в Катар, где встретились с главным тренером местного Аль-Садда Хави.

Легендарный футболист Барселоны провел с гостями встречу, которая длилась около двух часов.

По информации источника, специалисту был предложен контракт сроком на два с половиной сезона, если руководство все же уволит нынешнего наставника Эрнесто Вальверде.

Барселона потеряла Суареса

Ранее сообщалось, что Ливерпуль в шаге от рекорда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Хави, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Милевский рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с автоматом
02 Ливерпуль в шаге от рекорда
03 Барселона потеряла Суареса
04 Летом Барселона получит нового тренера
05 Биатлон: составы сборной Украины на эстафеты в Оберхофе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь