Контракты игроков Барселоны будут содержать пункт "анти-Пике"

Новости спорта:Руководство клуба осталось недовольно деятельностью защитника.

Барселона будет включать во все следующие контракты своих игроков пункт "анти-Пике", сообщает Abc.es.

Руководство каталонцев осталось недовольно тем, что испанец отлучался из расположения команды ввиду своей деятельности в качестве владельца футбольного клуба Андорра и участии в теннисных проектах.

Таким образом, пункты о запрете похожего рода деятельности будут включаться во все подписываемые с игроками контракты со следующего сезона.

Ранее Жерар Пике заявил, что его доход превышает годовой бюджет Испании.