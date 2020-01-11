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Контракты игроков Барселоны будут содержать пункт "анти-Пике"

Контракты игроков Барселоны будут содержать пункт "анти-Пике"
09:03 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Руководство клуба осталось недовольно деятельностью защитника.

Барселона будет включать во все следующие контракты своих игроков пункт "анти-Пике", сообщает Abc.es.

Руководство каталонцев осталось недовольно тем, что испанец отлучался из расположения команды ввиду своей деятельности в качестве владельца футбольного клуба Андорра и участии в теннисных проектах.

Таким образом, пункты о запрете похожего рода деятельности будут включаться во все подписываемые с игроками контракты со следующего сезона.

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Ранее Жерар Пике заявил, что его доход превышает годовой бюджет Испании.

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ФК Барселона, Футбол, Жерар Пике, Новости футбола.
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