Ювентус переманивает вратаря Милана огромной зарплатой

Новости спорта:Туринский клуб намерен подписать голкипера Милана Джанлуиджи Доннарумму.

Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма следующим летом может усилить другой клуб из итальянской Серии А.

Как сообщает Sport Mediaset, руководство Ювентуса находится в поисках нового голкипера, который способен на долгие годы стать основным в команде.

Главной целью "старой синьоры" является именно Доннарума, которому готовы предложить пятилетний контракт с годовым окладом в размере 9 миллионов евро.

Стоит отметить, что в Милане 20-летний итальянец зарабатывает 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ювентус готов включить в сделку по Доннарумме одного из двух своих защитников - Даниэле Ругани или Мериха Демирала.