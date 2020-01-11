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В Австралии акулы съели футболиста

В Австралии акулы съели футболиста
10:54 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Эрик Биригитти умер во время отдыха в Австралии.

Немецкий футболист американского футбольного клуба "Гастинг Бронкос" Эрик Биригитти погиб, проводя с друзьями отпуск в Австралии. Об этом сообщает El Caso.

Согласно информации источника, 21-летний футболист прогуливался по скалистому берегу, но неожиданно поскользнулся и упал с обрыва в воду. Его практически сразу же унесло течением в море. Друзья игрока предприняли попытки его спасти, но их действия оказались безрезультатными. На место происшествия были вызваны полиция и спасательные службы. Лишь ночью того же дня были найдены останки футболиста. По предварительной информации, в открытом море на Биригитти напали акулы и съели его. Был ли ещё жив футболист в тот момент, не сообщается.

"Гастинг Бронкос" уже выразил соболезнования семье футболиста.

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Австралия, Футбол, Новости футбола, ФК Гастинг Бронкос, Эрик Биригитти.
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