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Рома может провести товарищеский матч с Шахтером в Украине

Рома может провести товарищеский матч с Шахтером в Украине
13:02 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com

Новости спорта:Менеджер Ромы Виталий Хливнюк рассказал,что "Рома" может провести товарищеский матч с "Шахтером" в Украине.

Менеджер "Ромы" Виталий Хливнюк, который ранее занимал аналогичную должность в "Шахтер", заявил о том, что команда Пауло Фонсеки может провести товарищеский матч против лидера УПЛ в Украине:

"По возможности Фонсека старается смотреть матчи, всегда ждет от "Шахтера" только положительных результатов. Украина для Паулу – это второй дом.

Насколько мне известно, "Рома" может провести товарищеский матч с "Шахтером" в Украине. Такая идея есть. Раньше не удалось его сыграть из-за загруженного календаря клубов".

Шахтер определился с первым соперником на турецком сборе

Напомним, о проведении товарищеского матча между "Шахтером" и "Ромой" стороны договорились достаточно давно. Это условие стало частью сделки по уходу Паулу Фонсеки в римский клуб, когда "волки" заплатили "Шахтеру" 1,5 миллиона евро отступных и согласовали спарринг, который должен будет пройти на поле "горняков".

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ФК Рома, ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола.
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