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"Он вернул нам достоинство": Озил высказался о работе Артеты

"Он вернул нам достоинство": Озил высказался о работе Артеты
14:41 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Озил доволен новым тренером Арсенала.

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил считает, что новый главный тренер Микель Артета вернул клубу прежние достоинства.

"По сути он вернул достоинства прежнего "Арсенала". Мы играем через владение, контролируем игру и постоянно держим мяч. Есть вещи, над которыми он работает с нами, и вы можете видеть результат — каждый улыбается, получает удовольствие, и это обеспечивает нам успех сейчас.

Будучи плеймейкером, мне нужно много пространства. Его игровой стиль позволяет мне получать это пространство, и это так важно, чтобы быть успешным. Я был слегка удивлен его назначением. С другой стороны, время летит довольно быстро. Я помню, как он отправился работать с Пепом Гвардиолой в "Манчестер Сити", и было довольно очевидно, что скоро он станет самостоятельным тренером.

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Я очень рад, что он здесь с нами в данный момент времени, потому что это правильное время. Все мы рады, что он здесь", — цитирует Озила The Telegraph.

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АПЛ, Месут Озил, Новости спорта, Новости футбола, Микель Артета.
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