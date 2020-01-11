Арсенал вновь оступился в АПЛ

Новости спорта:Арсенал не смог на выезде обыграть Кристал Пэлас.

В матче 22 тура чемпионата Англии Арсенал на выезде сыграл вничью с Кристал Пэлас.

Гости первыми открыли счет в матче, после того, как Пьер-Эмерик Обамеянг отличился после паса Александра Ляказетта.

Но уже после перерыва хозяева отыгрались усилиями Джордана Айю.

Канониры доигрывали матч в меньшинстве. После подсказки VAR арбитр встречи принял решение удалить Обамеянга.

После этой игры Арсенал набрал 28 очков и продолжает занимать 10 место в турнирной таблице АПЛ. У Кристал Пэлас 29 очков и 11 позиция.